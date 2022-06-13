Eren Abluka-17'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın bugün başlattığı Eren Abluka-17 Operasyonu'nda çok sayıda ağır silah mühimmatı ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonları 17 bölgede başarıyla devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada operasyonlarda terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurulduğu, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan “EREN ABLUKA-17 ŞIRNAK-ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ-2” operasyonu kapsamında Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde; 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidon ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.