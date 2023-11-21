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Erdoğan’ın 4 yıllık tüm çalışmaları kitaplaştırıldı

GÜNDEM 21.11.2023, 15:21
Erdoğan’ın 4 yıllık tüm çalışmaları kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının ilk 6 ayında yaptığı tüm çalışmalar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Aşkınan Koşan Yorulmaz” isimli 4 ciltlik kitapla anlatıldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıllık tüm çalışmalarını kitaplaştırdı.

Eserlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantılar, açılışlar, törenler, buluşmalar fotoğraflarla anlatılıyor. Ziyaretler, mesajlar, kabuller ve telefon görüşmelerinin yer aldığı eserlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine de yer verildi.

2023 yılının ilk 6 ayı için hazırlanan kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 51 açılış ve tanıtım ile 4 ödül törenine iştirak ettiği, 85 yurt içi, 2 yurt dışı ziyaretinde bulunduğu, 107 yurt içi kabul ve 6 Büyükelçi güven mektubu kabulü gerçekleştirdiği belirtilirken, eserlerde ayrıca okuyucu her sayfanın altında yer alan karekod sayesinde çalışmalara ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Bu yılın ilk 6 ayı için hazırlanan kitabın ön sözünde şu ifadelere yer aldı:

“Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olan 2023, hem geçmişe dönük yapılan eserlerin yüz akı hem de geleceğe atılacak olan dev bir adımın başlangıç yılı olacaktır. Yıllardır hayal ve hedeflerini Türkiye Yüzyılı için inşa eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan eserlerin gururuyla, yeni bir yüzyılın da vizyonunu başlattı. Türkiye’nin son yıllarda maruz kaldığı terörü bitirmeye yönelik attığı adımlar ve karşılaştığı siyasi ve küresel krizlerle başarılı mücadelesinin haklı gururuyla, Türkiye Yüzyılı’nın sağlam bir temel üzerine inşa edileceğinin teminatı verilmiş oldu. Milletimizin verdiği destek ve güvenle daha güçlü bir Türkiye için yoluna devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya arenasında Türkiye’nin stratejik önemine haiz hamleleriyle adeta yeni bir doğuşun da sinyallerini verdi.”

Türkiye’nin gerek yatırımları gerekse yeni yüzyıla yakışacak stratejik hamleleri sayesinde sadece kendi krizlerinin üstesinden gelebilen bir ülke değil, aynı zamanda küresel krizlere kendi imkânlarıyla karşı koyabilen bir ülke hâline geldiği belirtilen ön sözde, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen ve vatandaşların yaşamını yitirdiği depremlerin 2023 yılının en acı veren olayı olduğuna işaret ediliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın özünü milletimizin iradesinden alan sağlam bir temel üzerine inşa edileceğini aziz milletimize göstermiştir. İnşallah milletimizin verdiği en güçlü destek ve güvenle de Türkiye geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bizler de ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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