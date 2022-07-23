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Erdoğan’dan Guidetti’ye Turkuaz kartı
GÜNDEM 23.07.2022, 10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti’ye “Turkuaz kart” verdi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti’ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan “Turkuaz kart” verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’nda, antrenör Guidetti ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guidetti’ye Turkuaz kart verdi.
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