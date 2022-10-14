Erdoğan Zeytinburnu'ndan seslendi: Yaptıklarımız eser ve hizmet siyaseti

İstanbul'da Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları siyasetin tek adı bulunduğunu, onun da eser ve hizmet siyaseti olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin ilçeye ve kente hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesi bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandığına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisinin de atölyeleri ve etkinlikleriyle ilçedeki çocukların en gözde yeri hâline geldiğini dile getirdi.

Millet Bahçesi içinde kütüphane, Buz Adası bünyesinde de kadınlara yönelik spor merkezinin faaliyete geçtiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir sizlere hizmet veren Beştelsiz Millet Bahçemizin bugün resmî açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini, özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

"BİZİM BU GİDİŞLERİMİZ BİRİLERİNİN GİDİŞLERİNE BENZEMEZ"

Kazakistan Astana'dan yurda dün akşam geldiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G20 Zirvesi'ne katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez. Beştelsiz Millet Bahçemizin ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre Şehircilik Bakanım olmak üzere bütün arkadaşlarımızı, yüklenici firma dâhil, kutluyorum. Bu vesileyle milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını da ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Millet Bahçesi içinde kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz şehidi Kurmay Albay Sait Ertürk'ü rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabb'imden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet'in millete yadigârı İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehri olduğuna dikkati çeken ve kendisinin de İstanbul aşığı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şehre yaptıkları her hizmetin, her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olduğunu sözlerine ekledi.

Çırpıcı Millet Bahçesi'ni daha önce hizmete açtıklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Eski Askeri Lojmanlar bölgesindeki Beştelsiz Millet Bahçesi'nin resmî açılışını gerçekleştirdiklerini, Merkezefendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçede önemli adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda "İlk Evim İlk İş Yerim" adıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri hedefiyle yeni bir kampanya başlattıklarını, Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak, bu kampanyayla milyonlarca vatandaşı ilk defa ev sahibi yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, şunu açık söylüyorum, bu CHP, bu Bay Kemal. Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyen var, 13 tane belediyen büyükşehir olarak var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurduğunu ve KİPTAŞ'ta İstanbul'da, özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptıklarını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşların CHP'yle ilgili sözleri üzerine "Değmez, değmez. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken, affedersiniz, çocuğu mu, torunu mu bilemem, onu nasıl SSK'lı yaptın? Onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur." diye konuştu.

ZEYTİNBURNU'NDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin ve ilçelerinin her biri gibi İstanbul ve Zeytinburnu'nun da bu kampanyadan hissesine düşeni alacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle takip ediyor, neticelendiriyoruz. Bu çerçevede, ilçemizin Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2 bin 867 konut ve 151 dükkân inşa ettik. İçinde bulunduğumuz Eski Askeri Lojmanlar bölgesindeki yapıları Başakşehir'e taşımış, yerini de ilçemiz için yeni bir nefes, yeni bir hayat alanı olarak kullanılmak üzere tahsis etmiştik. İşte güzellik karşımızda. Şöyle ekrana bakalım, millet bahçemizi görelim. Burada hizmete açtığımız millet bahçesinin yanı sıra inşasında sona gelinen 286 konut ve 14 iş yeri yapılıyor. Kendiliğinden çöken Kuran Apartmanı'ndaki hak sahiplerini de kapsayacak şekilde 160 konutun ve 49 ticari alanın inşasına başladık. Telsiz Mahallesi'nde yapımı süren 281 konutu ve 97 ticari alanı önümüzdeki yıl sahiplerine teslim ediyoruz. Merkez Efendi'nin Üsküp semtinde 331 konut ve 100 ticari alanın mimari tasarımı yapıldı. Hak sahipleriyle varılacak uzlaşmanın ardından inşaata geçilecek. Yavaş ilerleyen İETT Blokları alanındaki dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz. Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni önümüzdeki yılın ilk yarısında inşallah tamamlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin inşaatlarını da yıl sonuna kadar bitiriyoruz."

Zeytinburnu Belediyesinin de yatırımları ve hizmetleriyle ilçenin çevresinin değişmesine önemli katkılarda bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçenin her köşesinde yürüttükleri imar ve ihya faaliyetleriyle Zeytinburnu'na değer kattıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi çok eskilere dayanan bu ilçenin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, son dönemlerde de İstanbul'un en önemli ticaret kültür ve inanç merkezi olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Bir dönem ülkemizin her yerinde, İstanbul'un her ilçesinde yaşanan çarpık kentleşme ürünü sorunlar, elbette Zeytinburnu'nda da görülmüştür. Bilhassa bölgede açılan sanayi tesislerinin yol açtığı sıkıntılar, uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Yaptığımız yatırımlarla, başlattığımız dönüşümlerle bu sıkıntılı dönemin izlerini sürüyor, modern, aydınlık, huzurlu, müreffeh Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ŞİMDİ DE TÜRKİYE YÜZ YILI İLE BU YATIRIMLARI TAÇLANDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994'te İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikleri günden beri şehrin her meselesini kendi meseleleri olarak gördüklerini ve takip ettiklerini belirterek, "Rabbim nasip edip 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkemizin tamamının derdiyle dertlendik. Önce 2014'te, ardından yeni yönetim sistemine göre 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Tüm bu süreçlerde yaptıkları siyasetin tek adı bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun da eser ve hizmet siyaseti olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada salonda kendisine seslenen kadınlara, "Ben de AK kadınların yanındayım." ifadelerini kullandı.