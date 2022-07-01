Erdoğan: Zarar gören yerler afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarar gören yerlerin afet bölgesi ilan edilerek, devlet desteklerinin süratle gerçekleşeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşanan sel afetiyle ilgili son durum değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde ciddi afetlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımız, tüm kurum kuruluşlarımız, bütün bu afetler karşısında gerek yangınlar gerek sel afetleri karşısında yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geldik, geliyoruz" dedi. Erdoğan, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce ve Sakarya'da yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu arada bugün Artvin'de heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düştüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada da ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yine son yangınlarda 5 bin 500 hektarlık bir alanı da kaybettiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi oraları yeniden yeşillendireceğiz ve yeşillendirmek suretiyle de inşallah eskiye bunu dönüştürelim diyoruz. Bu zarar gören bölgeleri de özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi söyleyeyim. Onun için de afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler, yardımlar neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.