Erdoğan üçüncü gün deprem bölgesine gidiyor

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine giderek çalışmaları yakından takip edeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları üçüncü günde de devam ederken, toplam can kaybı an itibariyle 6 bin 957'ye yükseldi.

6 Şubat'tan bu yana koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere depremin üçüncü gününde yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

https://twitter.com/iletisim/status/1623216480509734912