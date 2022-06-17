Erdoğan: Son 20 yılda 5,9 milyar fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü‘nü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili grafiksel görselde yayımlayan Erdoğan, görselde, "Son 20 yılda, 5,9 milyar fidan dikildi." ifadesi bulunurken "2002 orman varlığımız 20,8 milyon hektar, 2022'de ise 23,1 milyon hektar." bilgisine yer verdi.