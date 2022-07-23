Erdoğan: “Önceliğimiz, istihdamın sürmesi ve artmasıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de FEMAŞ Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı’nda yaptığı konuşmada, “Önceliğimiz, her insanımızın iş ve aş sahibi olması manasına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz” dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de FEMAŞ Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kayseri’de açılışlarla dolu yoğun bir program geçirdiklerini dile getirerek, “İlk olarak FEMAŞ’a ait Türkiye’nin en büyük ve en modern ankastre fırın üretim tesisini açmanın gururunu yaşıyoruz. Fabrikada yıllık 1,5 milyon adet ankastre fırın üretimi hedefleniyor” dedi.

“EKONOMİNİN ÇARKLARININ KESİNTİSİZ DÖNMESİNİ SAĞLADIK”

Dünyanın, son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs salgınıyla başlayan kriz, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncelikli meselelerinden biri hâline geldi. Bugün Amerika’dan Almanya’ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Salgın döneminde önceliğimizi, insanımızın sağlığıyla birlikte işini de korumasına verdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Muhalefetin tüm baskılarına rağmen, ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Her kesimden insanımıza geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle, ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak, hiç kimseyi muhannete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomi politikalarımızı ve sosyal desteklerimizi bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önceliğimiz, her insanımızın iş ve aş sahibi olması manasına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz. Hamdolsun daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yılsonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız” diye ekledi.