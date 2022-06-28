Erdoğan: O iş bitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanın'nda açıklamalarda bulundu.

Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’e hareket edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve, Ukrayna’daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Madrid’de NATO’nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda NATO’ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek" dedi.

"ORTA SAHADA TOP ÇEVİRMEKTEN BIKTIK"

"PKK'nın bu ülkelerde hareket etmesine mani olunması gerekmektedir" diyen Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundadılar" diye konuştu.

Erdoğan, NATO üyeliği konusunda yapılacak dörtlü zirve ile ilgili, "Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık" dedi.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Biden'le bu akşam ve yarın tekrar bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, Yunanistan Başbakan Miçoakis'e de tepki gösterdi. "Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'da darbe girişimini yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı Yunanistan oldu. O iş bitti" dedi.

https://youtu.be/u4eN8yReO4Q