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Erdoğan: MİT sivilleştikçe etkinliği güçlendi

GÜNDEM 10.01.2024, 15:54
Erdoğan: MİT sivilleştikçe etkinliği güçlendi

Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi hamlelerinin dünyada hayranlıkla karşılandığını belirterek, dev adımlar atıldığını söyledi. Savunma sanayinin yerli ürün yelpazesinin geliştikçe MİT'in kapasitesinin de güçlendiğini belirten Erdoğan, "MİT'in sivilleştikçe asli görevlerini etkin icra etmeye başladı" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturanların korkulu rüyası Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında. Teşkilatın kahraman mensupları yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle görev yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde konuştu..

MİT'in gizli kahramanlarının nasıl bir özveri ile görevlerini ifa ettiklerini şahsen çok çok iyi bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hiç birinizin ayağına taş değdirmesin diyorum" dedi.

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri olarak küresel güç rekabetinin tam merkezinde olan bir bölgede yer aldığına vurgu yapan Erdoğan, "İnsanlığın gündemini meşgul eden krizlerin kahir ekseriyeti ülkemizin yakın çevresinde vuku buluyor. Etrafımız adeta bir ateş çemberi ile kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz. Belirsizliğin arttığı bu dönemde ülkemiz ekonomik, askeri, diplomatik ve istihbari alandaki başarıları ile adından söz ettirmektedir. Gelinen aşamada şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor" dedi.

Güvenlik kurumlarının eşgüdüm içinde çalışmasının bu tarihi başarıları yaşattığını belirterek, tüm kurumları tebrik etti. Anka-3'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, Kızılelma'nın testlerinin sürdüğünü kaydetti. Savunma sanayinin yerli ürün yelpazesinin geliştikçe MİT'in kapasitesi de güçleniyor" diyen Erdoğan, "Çok sayıda terörist ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıktı. İster içeride, ister dışarıda illegal yapılara izin vermeyeceğiz. Şehitlerin hesabını misliyle sormaya devam soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz" diye konştu.

Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın da, MİT'in 97'inci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacağının altını çizerek, "Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır" dedi.

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