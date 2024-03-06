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Erdoğan Malatya'dan söz verdi

GÜNDEM 06.03.2024, 18:17
Erdoğan Malatya'dan söz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya mitinginde Türkiye'nin diplomasisiyle, ekonomisiyle, askerî gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen Malatya mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Malatya'nın bugüne kadar kendilerini hiçbir mücadelede yalnız bırakmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyduklarını söyledi.

Asrın felaketinde Malatya'da 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alanın zarar gördüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehre 85 bine yakın çadır gönderdiklerini, 36 bini aşkın konteyner kurduklarını anlattı.

"70 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ"

Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibinin belirlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Hâlen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, şehir merkezindeki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni Cami çevresinde, Buğday Pazarı civarında, Akpınar Meydanı Emeksiz Caddesi arasından İnönü Caddesi boyunca Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini, konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Bununla yetinmiyor, depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi yatırımlarını, deprem bölgesi şehirlerde yoğunlaştıracak bir iskân ve istihdam projesi başlattık. ASELSAN firmamız Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Altyapısı ve üstyapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin, maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli-açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin, maddi manevi ağır bir maliyeti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunca insan kaybının ve şehirlerin gördüğü ağır hasarın altından kalkmanın kolay olmadığına işaret etti.

Dünyanın bir başka ülkesinin, Türkiye'nin yaşadıklarını yaşaması hâlinde tekrar toparlanmasının on yıllar süreceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hâle getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıpları, daha iyisiyle yerine koyacak güce, azme, dirayete sahibiz. Tıpkı yaşadığımız diğer sınamalar gibi depremin de bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye, diplomasisiyle, ekonomisiyle, askerî gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Malatya şahidimiz olsun ki, milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe de bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir."

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin siyasetinin, eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade ederek, Hazreti Mevlana'nın "Kamil odur ki; koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bu anlayışla tüm hayatımızı, ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız; sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece 'Öteki ne veriyorsa beş fazlası benden' yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkânlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla, bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Malatya'nın üzerini raptiyeyle işaretledi.

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