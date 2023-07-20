Erdoğan: KKTC'yi bir an evvel tanıyın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen törende konuştu.KKTC (İGFA) - Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", Gazimağusa’da iki yerde yapılan törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende konuştu.

Türk milletinin zalimlere asla boyun eğmediğini vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ünün direniş azmini kıramadılar. Türk ordusu 49 yıl önce kardeşleriyle omuz omuz çarpışarak yazdığı destanla, Kıbrıs adasına barış getirdi. Garanti anlaşmasından doğan hak ve yükümlülükler çerçevesinde kahraman Mehmetçiğimizin adaya ayak bastığı 20 Temmuz günü, Kıbrıs Türk'ünün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin asla boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız, ne unutturacağız. Dünyanın da unutmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN EGEMEN EŞİT STATÜSÜ TANINMADIKÇA MÜZAKERELERİN DEVAMI MÜMKÜN DEĞİL"

"Rumların Kıbrıs Türk'üne tahammülü yoktur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerden sonuç alınamamasının nedeni de budur. Bütün çabamız, 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını herkesin anlamasını istiyoruz. Kıbrıs Türklerinin egemen eşit statüsü tanınmadıkça müzakerelerin devamı mümkün değildir. Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın" çağrısını yineledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’nde yaptığı açıklamada, “Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki devletli çözüme varız” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradan Kıbrıs Türk halkı adına uluslararası camiaya bir kez daha sesleniyoruz. Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır” diye konuştu.

Kutlamalar etkinliklerle devam etti.

https://youtu.be/mQEODuDu2Js