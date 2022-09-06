Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini desteklediklerini söyledi. Erdoğan, Yunanistan'da yaşanan gerilim konusunda ise "Kendilerine çekidüzen verme yoluna girdiler" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sene Bosna Hersek ve Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını idrak ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Balkanlar'ın istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik yapıları ile bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izlediklerini belirtti.

ZİYARETİN ANA GÜNDEMİ BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ KRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağların bulunduğu bu coğrafya ile irtibatlarını güçlü tutarken gerilimlerin de önde geçmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları, TRT ve belediyelerin hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek verdiğini anlattı.

"BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ"

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, "Yunanistan Ege'de S-300 bataryaları ile Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Türkiye radar kilidinin kayıtlarını NATO ile paylaşacak. NATO'dan nasıl bir adım bekleniyor?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteriyle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.

"DOĞAL GAZ SIKINTIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da doğal gaz krizi var, bu kışı zor geçirecek gibi görünüyor. Türkiye'nin doğal gaz tedariki konusunda herhangi bir sıkıntısı var mı?" sorusu üzerine de, "Şu anda bizim doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları, ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım.' noktasına getirmiştir ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.