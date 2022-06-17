Erdoğan'dan Yunanistan'a rest... Bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Yunanistan'a da rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan ile ilgili sürece dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1537750489324044290

VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Çarşamba günü nasip olursa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız."