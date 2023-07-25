Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! 100. yılda sindiremiyoruz!

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı alanında bir çok adım attıklarını belirterek, hedeflerinde Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Adli yargı, hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 bin 821 hakim ve savcının görev yaptığı adli ve idari yargıda bu atama ile hakim ve savcı sayısının 23 bin 923'e çıkarılacağını açıkladı.

Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı süreçlerini basitleştirerek, kolaylaştırıp ve hızlandırdıklarını söyledi.

Yargı alanında bir çok adım attıklarını detaylarıyla paylaşan Erdoğan, 21 yılda Türkiye'nin demokrasi ve hukuk standartlarını geliştirdiklerini kaydetti.

https://youtu.be/4sUys7sta14

"100. YILI DARBE ANAYASASI İLE KARŞILAMAYI İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasası ile karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz." dedi. Erdoğan, yargı alanında 2002 yılından bu yana yürütülen zorlu mücadeleyi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istediklerini belirteren Erdoğan, 28. Yasam döneminde önceliklerinin başında Meclisi'nde de takdiri ile Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak olduğunu söyledi.

Konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25. dönem adli yargı birincilerine hediyelerini takdim etti.

Daha sonra yapılan kura çekimi için oluşturulan platfoma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve diğer protokolde davet edilerek, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin kura çekimleri gerçekleştirildi.