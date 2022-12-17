Erdoğan'dan Mardin'de hodri meydan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılıyoruz, Türkiye Yüzyılı’yla vizyonumuzu genişletiyoruz. Her küresel krizle birlikte, dünyadaki siyasi ve ekonomik dengeler biraz daha yerinden oynarken, Türkiye parlayan yıldızıyla gücüne güç katıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mardin’e kazandırdıkları toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya, güncel bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmî açılışı için bir araya geldiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de, Mardin’in de bugünlere nasıl geldiğinin en yakın şahidinin Mardinliler olduğunu ifade etti.

“ONLAR YIKTI, BİZ YENİDEN, DAHA İYİSİYLE YAPTIK”

Mardin’in yıllarca terör örgütünün üzerine topladığı kara bulutları dağıtmak için mücadele verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu uğurda nice yıllar yitirdik, nice acılar yaşadık, nice yıkımlara maruz kaldık, nice bedeller ödedik. Hatırlayın, daha 7 yıl önce, çukur eylemleriyle Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye’yi çukura itmek için masum insanları kalkan yapanların derdi asla bu ülke de değildi, bu millet de değildi. Onlar yıktı, biz yeniden, daha iyisiyle yaptık” dedi.

Terör örgütünün Nusaybin’de, Dargeçit’te, Derik’te tahrip ettiği caddeleri, sokakları, binaları yeniden inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Terör örgütünün kaynaklarını yağmaladığı belediyelerimizi yeniden sizlere hizmet edecek hâle biz getirdik. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların Müslümanıyla, Süryanisiyle, Ezidisiyle sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk. İşte sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananları takip ediyorsunuz. Geleceklerini bu milletin, bu coğrafyanın, sizlerin binlerce yıllık kardeşliğinde değil, binlerce kilometre öteden aldıkları emirlerde arayanların nasıl bir felakete yol açtıklarını görüyorsunuz. Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerinde kendilerine saltanat düzeni kurma peşinde olanların sergiledikleri kepazeliklerin her gün bir yenisi ortaya saçılıyor.”

“Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken, kendi evlatlarını güven ve şatafat içinde yaşatanların mide bulandırıcı riyakârlıklarını anlatmaya gerek bile duymuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında bunlara en güzel cevabı, evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen Diyarbakır Anneleri verdi. Azimle, inançla, dirayetle yürüttükleri mücadeleyle, evlatlarını birer birer terör örgütünden kurtaran Diyarbakır Annelerini, buradan selamlıyorum” ifadesini kullandı.

Terör örgütünü sınırlar içinde bitirdikçe ve sınırlardan uzaklaştırdıkça, artık annelerin evlatlarının acı haberini değil, sadece okulundan, düğününden, işyerinden gelecek güzel haberleri bekleyeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, bunların siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri genişleterek, sizlerle gönül bağımızı güçlendirerek keseceğiz” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE YÜZYILI, UMUDUN, SEVİNCİN, HEYECANIN DA YÜZYILI OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Mardin’den başlayarak bu bölgemizde eserle, hizmetle, yatırımla, güvenlikle, refahla yükselecek umudun, sevincin, heyecanın da yüzyılı olacaktır. Hep birlikte ülkemize dört elle sarılarak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bunun için, demokrasimizin eksikleri varsa, onları tamamlayacağız. Bunun için, eser ve hizmet altyapımızın eksikleri varsa, onları gidereceğiz. Bunun için, kardeşliğimizi güçlendirmenin önünde engeller varsa, onları kaldıracağız. Bunun için, coğrafyamızdaki bin yıllık dayanışmamızı tahkim edecek, aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız.”

2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarıldıklarını, Türkiye Yüzyılı’yla vizyonlarını genişlettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her küresel krizle birlikte, dünyadaki siyasi ve ekonomik dengeler biraz daha yerinden oynarken, Türkiye parlayan yıldızıyla gücüne güç katıyor. İşte dün Trakya’da yeraltı doğal gaz terminalinin açılışını yaptık. 4 milyar 600 metreküp, onlar sağda solda dedikodu yapıyor, biz ise iş yapıyoruz iş. Daha düne kadar bize dudak bükerek bakanlar, bugün pek çok konuda desteğimize ihtiyaç duyuyor. Ülkemize 20 yılda kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler sayesinde, demokrasi ve kalkınma atılımlarımızı sürekli daha yukarıya taşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Erdoğan, "Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz" dedi.

CAMBAZ KILIÇDAROĞLU

Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bunlara en güzel cevabı Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, ayrı bir konu. Kandil'e kaçırılan 13-14 yaşındaki o yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği çocuklarla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, ah? Ne diyor helalleşmeye geldim. Helalleşmeye gideceksen, Diyarbakır anneleriyle helalleş. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

EKREM İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI

Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar. https://www.youtube.com/watch?v=n5O6675OlZQ