Erdoğan'dan İznik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından İznik ile ilgili görsel paylaştı.BURSA (İGFA) - Hayırlı Cumalar Mesajında İznik Yeşil Cami görseli ile yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İlçemize verdiği değeri yakından hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan her platformda İznik ilçemizi dile getiriyor. Ülkemizin mavi incisi olarak bahsettiği ilçemizin önemli eserlerinden Yeşil Cami’yi sosyal medya hesabında paylaşan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Rabbim uzun ömürler versin” diye konuştu.