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Erdoğan'dan hayvan eziyetine tepki

GÜNDEM 26.11.2022, 14:47
Erdoğan'dan hayvan eziyetine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan hayvan barınağında yapılan eziyete sert tepki gösterdi.KONYA (İGFA) - Mevlana Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına geldiğimizde, sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın açılış töreninde de trenle Karaman’a devam ettiğimiz için yine istediğimiz gibi hasret giderememiştik.  Bugün inşallah, hem toplu açılış törenimizle hem canlı bağlantılarımızla hem genişletilmiş il danışma toplantımızla hem gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı yapacağız” diye ekledi.

“KONYA SADECE GEÇMİŞİYLE ÖVÜNEN DEĞİL, GELECEĞİNİ DE İNŞA EDEN BİR ŞEHİRDİR”

Konya’nın sadece geçmişiyle övünen değil, aynı zamanda bitip tükenmez bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehir olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde bugün burada, işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz.  Sanayinin şehri Konya’ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz, dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmî açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız, uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini, küresel bir oyuncu seviyesine çıkartarak hem kendisinin hem ülkemizin önünde yepyeni pencereler açmıştır” şeklinde konuştu. 

Konya’nın, Türkiye’nin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün, 64 kilometreyi bulan yolu, bin 371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli, 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eser olan bir projenin açılışını yapıyoruz.  Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür.  Böylece, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı yüksek hızlı tren garı ile çeşitli yol, kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında açılışı yapılan kamu, belediye ve özel sektör eser ve hizmetlerini açıklarken şu ifadeleri kullandı.

''ADIM ADIM SINIRLARI GÜVENLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ''

''Pençe-Kilit'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız

BARINAKTA KÖPEĞE ŞİDDET

Aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.

''KİMSE HAYVANLARA EZİYET EDEMEZ''

Kimse hayvanlara eziyet edemez. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.''

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