Erdoğan'dan gençlere KYK müjdesi... Faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'nun borçları ile ilgili sadece ana paranın ödeneceğini belirterek, "Gençlerin üzerinden 26 milyar liranın üzerine bir yükü kaldırdık" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren Kabine Toplantısı ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Geniş çerçevede konuşan Erdoğan, bayram öncesi ve bayrama yönelik gündem değerlendirmelerinde bulunan Erdoğan, konuşmasında, 3 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği kredi sorununa yönelik de açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisi borçlarına faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacağını söyledi.

"BURS RAKAMLARINI YILBAŞINDA YENİDEN REVİZE EDECEĞİZ"

Bu yıl 750 bine yakın gencin yurt imkanından faydalanarak 520 binden fazla gencin burs ve 881 binden fazla gencin öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı. Şimdi ise 850 lira. Yüksek lisansta bin 700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz" dedi.

KYK BORÇLARINA DÜZENLEME

Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başladığını ifade eden Erdoğan, "Bu süre içinde mezun öğrenci sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemesi belli bir faiz üzerinden yurt içi fiyat endeksi üzerinden yapılıyordu. Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Fakat bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Gel bunu ispatla kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredi güncellemesinde beklenmedik noktaya gelmesine yol açtı. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatları verdik. Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak" diye konuştu.

USTA ÖĞRETİCİLERE İLAVE DERS ÖDEMESİ

Öte yandan resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapılacağının da müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 5 bin 740 TL'ye çıkacaktır" dedi.

https://youtu.be/3U5W6oixrdk

EKONOMİ MESAJI DA VERDİ

Öte yandan Kabine sonrası gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' toplantısında bayram öncesi gündemi de değerlendirdi.

Refah kaybını telafi edecek tedbirleri de aldıklarını belirten Erdoğan, ekonomi mesajları da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı Şubat ve Mart aylarında ekonomi politikasının olumlu neticelerini daha iyi görebileceklerini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan NATO Madrid Zirvesi'nin Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduklarını anlattı.

"ANA-YAVRU MUHALEFETİN SÖYLEMLERİ BİZİ BAĞLAMAZ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdikleri şartların kabulu üzerine şartlı onayı üye ülkelerle paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin öyle veya böyle değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir" diye konuştu.