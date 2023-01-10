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Erdoğan'dan esnafa müjde

GÜNDEM 10.01.2023, 15:57
Erdoğan'dan esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında esnaf için müjdelerini peş peşe sıraladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması' programında destek paketi limitine 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

ATO Congresium'da düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı" diyerek, esnaf için yeni destek paketi müjdesini verdi.

"Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz" diyen Erdoğan, "Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek" dedi.

Önceki yıl esnafların kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredinin 123,2 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Erdoğan ,"Bunun 90,5 milyar lirası faiz indirimli kredidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir ayağını da ilk iş yerim projesi oluşturmaktadır. 1 milyon altyapılı arsa kampanyamızdan en başta esnafların yararlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"6 KAPTAN BİR GEMİYİ BATIRIR!"

Devletin omurgasını esnafı merkeze alarak inşa ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnaflarımızdır. Bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu" diyerek konuyu seçimlere de getirdi.

Altılı masanın henüz aday çıkaramamasına tepki gösteren Erdoğan, "6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar farklı şeyler arıyor. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar" diye konuştu.

https://youtu.be/BbmYMgnS5pI

Erdoğan, konuşmasında geçen 20 yılda gerçekleştirilen demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafla birlikte tamamladıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da esnafla birlikte inşa edeceklerinin sözünü verdi.

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