Erdoğan'dan emeklilere 'ikramiye' müjdesi! Bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz

Partisinin mitingi için Ordu'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik müjde verdi. Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerini önümüzdeki bayram yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, Ordu'ya Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda sahsıma verdiği yüzde 62'yi aşan Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiği yüzde 61'in üzerindeki desteği için şükranlarını sundu. Rekor sonuçlarla Ordu Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir" dedi.

"EMEKLİLERİMİZİN BAYRAM İKRAMİYESİNİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELTECEĞİZ"

"Önümüz Ramazan arkası bayram" diyen Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planladıklarını kaydetti.

"Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu" diyen Erdoğan, "Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Tabi ülkemizde emekli maaşı alan vefat edenlerin hak sahipleri ile birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu.

Asıl amaçlarının ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir alt yapı kurmak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hayat pahalılığı sorunu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz. Biliyorsunuz iktidarımızın ilk dönemleri büyük ölçüde geçmişin eksiklerini telafi etmekle geçti. Ardından 2023 hedeflerimiz cumhuriyetimizin ilk asrını hangi seviyede tamamlamak istediğimizi gösterdi. Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin siyasetten ekonomiye, teknolojiden savunmaya her alanda geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteği ile seçilecek belediye başkanlarımız vasıtasıyla hayata geçireceğimiz Türkiye Yüzyılı şehirleri hedefimiz bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.