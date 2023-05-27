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Erdoğan'dan 2. tur çağrısı
GÜNDEM 27.05.2023, 09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2. tur için çağrıda bulunarak, "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" dedi.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde sosyal medyada seçmenlere çağrıda bulundu.
Erdoğan mesajında, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" ifadelerini kullandı.
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