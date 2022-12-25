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Erdoğan çiftinden özel hastanede hasta ziyareti
GÜNDEM 25.12.2022, 18:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da hasta ziyareti gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.
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