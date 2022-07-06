Erdoğan: Afrika kıtası ile iş birliğini artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Somali'ye her alanda destek vermeye devam edeceklerinin söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud'u ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Somali'nin 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu büyükelçiliğimizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabi bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz" dedi.

Erdoğan, 2012-2017 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Erdoğan, son 10 yılda Somali’ye yaptığımız insani yardımların oranı 1 milyar doları aştığını kaydetti.

https://youtu.be/V0GADzfB_OM

"SOMALİ TEMEL ÖRNEKTİR"

İkili ticaret hacminin geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, "Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin önemine vurgu yaptık. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca bin özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum. Somali ülkemizin Afrika Kıtası'nın ekonomik kalkınmasına sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir" diye konuştu.

Erdoğan, Afrika kıtası ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ve iş birliklerini artıracaklarının mesajını verdi.