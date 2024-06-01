“Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, cazibe merkezi oluyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun incisi Erciyes Dağı’nda yeni sezona hazırlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin yeni donatıları ile birlikte spor tutkunları için cazibe merkezi olduğunu söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, farklı branşlarda profesyonel spor takımlarının ve sporcuların tercih ettiği kamp merkezi olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, profesyonel ve amatör sporun yeni gözdesi olma potansiyeline sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin yapılan yatırımlarla adeta cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Erciyes’in her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 1850 rakımda, Erciyes’in eteklerinde, spor tutkunları için muhteşem bir merkez. 8 adet Futbol Sahası, Olimpik Yüzme Havuzu, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası ve Profesyonel Fitness Salonu ile profesyonel ve amatör sporcuların gözdesi oluyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’i 12 ay sporun merkezi haline getirme yolunda büyük gayret sarf ettiklerini belirterek, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes’imizde kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkânı sunan bir tesis” ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe spor yapmanın gerçek keyfinin Kayseri Erciyes’te olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni keşfetmeyen tüm sporcu ve spor takımlarını Erciyes’e davet etti.