Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları GP Yahyalı'ya devam etti

Yüksek irtifa antrenman kamplarını Erciyes’te sürdüren yabancı bisiklet takımları Kayseri’de düzenlenen uluslararası yarışlarda puan toplamaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş.’ Yahyalı Belediyesi destekleri ile gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları’nın üçüncü etabı Grand Prix Yahyalı tamamlandı.

Bisikletçiler Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde başlayıp Develi ve Yeşilhisar bölgesi içerisinde yer alan tarihi ve doğal güzelliklere pedal çevirdi. Sporcular 118 kilometre uzunluğundaki parkur içerisinde mücadele etti. Vatandaşlar da rota boyunca yarışan bisikletçileri alkışlayarak destek verdi.

Grand Prix Yahyalı etabı sonunda Spor Toto Continental Bisiklet Takımı'ndan Oleksandr Prevar birinci gelirken Sakarya BB Spor Kulübü'nden Mykhaylo Kononenko ikinci, Terengganu Polygon Cycling Team takımından Jeroen Meijers üçüncü geldi.

En genç sporcu ödülünü ise Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Mehmet Alsaç elde etti.

Derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve kupaları Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk takdim etti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları; 18 Ağustos 2022 Grand Prix Tomarza, 19 Ağustos 2022 Grand Prix Kapuzbaşı, 20 Ağustos 2022 Grand Prix Develi ve 21 Ağustos 2022 Grand Prix Cappadocia etapları ile devam edecek.