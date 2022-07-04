Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı

Kayseri Hacılar Kapı'dan Tekir Kapı'ya kadar süren 12 kilometre koşusunda erkeklerde birinci Metin Keleş, ikinci Ali Akaydın, üçüncü ise Burakhan Öztaş oldu. Bu klasmanda kadınlarda Itır Atadiyen birinci, Yaren Demirdöğenler ikinci, Merve Köksel üçüncüğü elde etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Müsabakalar sonunda dereceye giren atletlere düzenlenen ödül töreni madalya ve kupaları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Marketing Sorumlusu Beata Modrzejewska tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ”Erciyes’imiz sadece bir kayak merkezi olmaktan öte gerek bireysel, gerekse grup sporlarının merkezi haline getirme yönündeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bizler yaptığımız yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif alıyoruz. Daha fazlasını yapmak adına da irade gösteriyoruz. Spor barış demek, kardeşlik demek, dayanışma demek, hoşgörü demek, dostluk demektir. O açıdan dereceye giren dostları tebrik ediyorum, inşallah Erciyes’imizin bu güzel havasını solumak ve depolamak üzere teşrif eden değişik ülkelerden dostlara ve ülkemizin içerisindeki değişik illerden gelen canlarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri girmeyenleri, hepinizi tebrik ediyorum "dedi.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, ise” Erciyes’te bizim açımızdan bir şey yapmak değil sürdürmek daha esas. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nda da şimdiye kadar bu hedeflerimize ulaştık ve altıncısını da başarı ile gerçekleştirdik. Bu yarışa katılıp yarışı bitiren, bu cesareti gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Gerçekten çok zor parkurlarda inanılmaz bir performans ve kondüsyon göstererek yarışı bitirmek herkesin harcı değil. Dereceye girenleri ayrıca kutluyoruz. Bu gibi organizasyonlara markalarımız sahip olduğu zaman hem sürdürülebilirliği hem kalitesi hem de tanınması daha yaygınlaşıyor. Bu sebeple Corendon Airlines başta olmak tüm destekçilerimize yanımızda oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.