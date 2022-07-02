Erciyes Teknopark'ta yangın söndürme eğitimi

Kayseri'de Erciyes Teknopark, firma temsilcileri ve yönetim ofisi çalışanları için yangın söndürme eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı eğitimi düzenledi. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de Erciyes Teknopark, düzenlediği eğitimleri devam ettiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ekipleri Erciyes Teknopark firma temsilcileri ve yönetim ofisi çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimi verdi.

Eğitimin ardından ise uygulamalı yangın tatbikatı yapılırken, katılımcılar yangın eğitim aracında ev yangınlarında yapılacak müdahaleleri uyguladılar.

Eğitimde ayrıca da yangın söndürme yöntemlerinin anlatılmasının ardından katılımcılar yangın söndürme tüpüyle çıkarılan yangına müdahale ettiler