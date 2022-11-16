Erciyes Teknopark'ta eğitim semineri

Erciyes Teknopark, bünyesinde gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kez de Erciyes Teknopark ev sahipliğinde İşveren Hakları Semineri düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Teknopark, İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü ve İş Kulübü ortaklığında Erciyes Teknopark Konferans Salonu’nda ‘İşveren Hakları Semineri’ düzenlendi.

Seminere Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, İŞKUR Kayseri İş Kulübü Lideri Sümeyya Kuş Gürbey, İŞKUR Kayseri İş Kulübü Lideri Ayşe Yağış Doğan, İş Hukuku Uzmanı Avukat Okan Çimen, Demir Grup A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Ali Ersolak ve Teknopark’ta faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

Seminerde İşveren Hakları ile ilgili hukuki dayanakların yanı sıra insan kaynakları yönetimi gibi konular ele alındı.

Seminerde katılımcılar ayrıca soru-cevap bölümü ile güncel konularda da birçok konuya cevap buldular.