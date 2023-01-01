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Erciyes'te charter heyecan

GÜNDEM 01.01.2023, 10:00
Erciyes'te charter heyecan

Erciyes Kayak Merkezi’ne charter uçuşlar ile ilk kafile Rusya ve Polonya’dan geldi. Erciyes’e kış sezonu boyunca 40 bin yabancı turist gelmesi bekleniyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji ürünü teleferikleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

22 Aralık 2022 itibari ile kış sezonunu açarak kayak severlerin akınına uğrayan Erciyes’e 2022/2023 kayak sezonunun ilk charter uçuşları Polonya’nın başkenti Varşova'dan ve Rusya’nın başkenti Moskova’dan gerçekleşti. Kayseri Erciyes’e 1000 kişilik ilk turist kafilesi dağ ve şehir otellerine yerleşti.

Mart ayının son haftasına kadar sürecek olan charter uçuşların yanında İstanbul aktarmalı gelen yabancı turistlerle birlikte kış boyu dünyanın her yerinden yaklaşık 40.000 yabancı turistin kış tatilini Erciyes Kayak Merkezi’nde geçirmesi bekleniyor.

Kış tatili için Moskova ve Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler, sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerini keşfederken, 45 dakikalık mesafede bulunan Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon deneyimi yaşayacak.

Turistler ayrıca dağ ve şehir otellerinde konaklayarak Kayseri'nin pastırma, sucuk, mantı gibi mahalli lezzetlerini tatma imkânı buluyor. Dolayısıyla kış, tarih, kültür, din, gastronomi, alışveriş gibi turizmin pek çok kategorisini aynı anda sunan bir kış destinasyonu olarak Erciyes dünyada eşi benzeri olmayan özellikleriyle yabancı ağırlayacak.

Direkt uçuşların yanında dünyanın dört bir tarafından Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Kore, Malezya, Fransa gibi ülkelerden de aile ve arkadaş guruplarıyla gelip Erciyes'te kayak tatili yapan yabancı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, “Şehir olarak Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin Erciyes Dağı’nda yapmış olduğu Erciyes Master Planı neticesinde çok şükür dünya standartlarında bir kayak merkezine kavuştuk. Yapmış olduğumuz uluslararası pazarlama, neticesinde 2017 yılının Aralık ayında şehrimize ilk charter uçağını Rusya’dan indirerek şehir tarihimize çok önemli bir dönüm noktasının başlangıcını yapmıştık. Son 6 yıldır yurtdışına açılıp Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferler ile getirdiğimiz turistlerde de ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Akabinde Erciyes’in kalitesi şehrimizin dağa olan yakınlığı, şehrimizin kültürel değerleri 6 bin yıllık medeniyet tarihi ve Kapadokya bölgesinde olmamız gibi dünya turistini çekecek cazibelerle her yıl yabancı turist oranı gittikçe daha da arttı. Zaman zaman haftada 10 uçağa kadar çıktığımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda yine Ukrayna, Polonya, Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla misafir ağırlıyorduk. Bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle ordan uçuş yapılmıyor ama o açığı Rusya ve Polonya üzerinden kapatarak şehrimizdeki Erciyes turizmi için misafir ettiğimiz turist sayısını bu yıl daha da arttıracağız. Bu sezon için planlanan ilk uçuşlar şehrimize ulaştı. Bugün itibari ile kayak yapmaya başladılar. Bu konuda çok mutluyuz. Artık Erciyes’in uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz. Polonya ve Rusya’dan direkt uçuşların yanında dünyanın her bir tarafından özellikle Kapadokya’ya gelen Ortadoğu, Uzakdoğu ve Latin Amerikalı yabancıları da Erciyes’te daha sezon yeni başlamış olmasına rağmen ağırlıyoruz. Tarifeli seferler ile İstanbul ve Ankara üzerinden misafirlerimiz de kayak için geliyorlar ve burada zaman geçiriyorlar. Bu sene ortalama 40 bin yabancı turisti kış sezonunda şehrimizde misafir etmeyi planlıyoruz” dedi.

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