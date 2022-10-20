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Erciyes lavantayla renkleniyor
GÜNDEM 20.10.2022, 07:15
Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Kayseri’nin denizi olarak bilinen Yamula Barajındaki, Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi projesinin ardından Erciyes Dağına da Lavanta bitkisi dikimi gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Erciyes turizmine katkı sağlamak amacıyla Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Melikgazi ilçesi Erciyes mahallesinde bulunan 10792/2 parsel numaralı hazine arazisinde 6 bin metrekare alana 5 bin adet lavanta fidesi dikim işlemi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcıları Mehmet Sadık Tunç ve Şemseddin Erkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve vatandaşlar da katıldı.
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