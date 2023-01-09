Erciyes Kayak Okulu'na Büyükkılıç'tan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Okulu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes’in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, seçim beyannamesinde ‘150. Yılda 150 Proje’ arasında yer alan Erciyes Kayak Okulu’nda kayakseverler her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak öğrenmeye devam ediyor.

Kursiyerler, Erciyes Kayak Okulu’nda Kayak ve Snowboard dersleri 7/15 yaş hafta sonu derslere gelirken, 16/65 yaş haftada 6 gün boyunca kayak dersi alabiliyor.

BÜYÜKKILIÇ, “TOPLAMDA 2 GÜNDE KAYAK ÖĞRENİYORLAR”

Erciyes Kayak Okulu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, uluslararası standartlarda olan Erciyes’te kursiyerlerin keyifli bir şekilde kayak öğrendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Uluslararası standartlarda Erciyesimizdeyiz. Geleceğimiz olan sayın yavrularımız, kursiyerlerimiz pırıl pırıl zinde bir şekilde kayaklarını öğreniyorlar. Geçen sene 5 bin civarında gencimize, yavrumuza kayak öğrettik. Bu sene daha fazla gencimize kayak öğretme yönünde gayret göstereceğiz. Çocuklar bizlere teslim ediliyor. Burada gerekli kayak eğitimlerini veriyoruz. Sonra ailelere teslim ediyoruz. Toplamda 2 günde kayak öğreniyorlar. Sizi tebrik ediyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu’nda 7/15 yaş hafta sonu, 16/65 yaş haftada 6 gün boyunca Kayak ve Snowboard dersleri veriliyor.

ERCİYES ESNAFINA ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Erciyes Kayak Merkezi Tekir bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde de bulundu.