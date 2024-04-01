Erciyes Kayak Merkezi’nden Sıfır Atık Belgesi aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Erciyes Kayak Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde sıfır atık belgesi aldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Çevreye duyarlı yaklaşımını sıfır atık belgesi ile kanıtlayan Kayseri Erciyes A.Ş. çevre bilincine ve sürdürülebilirlik çabalarına olan bağlılığını, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakma hedefini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezi konumuna gelen Erciyes, doğaya ve çevreye duyarlılığını bu belge ile resmi olarak kanıtladı.

Sürdürülebilirlik çabaları kapsamında Erciyes Dağı’nda doğal güzellikleri korumak ve çevreye olan sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla sıfır atık politikasını benimseyen Erciyes A.Ş. bu belge ile atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerine yönelik çevre sürdürülebilirliği açısından da önemli bir adıma imza attı.

Daha önce Kalite Standartları, Uluslararası Tanınırlık Belgesi ve Güvenli Kayak Merkezi sertifikalarını alarak kalitesini tescilleyen Erciyes, şimdi de sıfır atık belgesi ile doğa dostu bir attım attı.

Sıfır atık belgesi, Erciyes Kayak Merkezi'nin atık yönetimi konusunda ulusal standartlara uygun bir şekilde çalıştığını ve atıklarını minimum seviyeye indirmek için etkili önlemler aldığını gösteriyor. Bu belge, merkezin çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve başarılı çabalarını tescilleyen önemli bir belge olarak kabul ediliyor.

Erciyes, aldığı sıfır atık belgesi ile bölgenin sadece kış sporlarıyla değil, aynı zamanda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusundaki öncülüğüyle de dikkat çektiğini gösteriyor.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir hedef olan Sıfır Atık Projesi ile gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefleniyor.