Erciyes, ‘Artık Çekilmez Oldun Yarışması’nın 9’uncusuna ev sahipliği yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve işletmesini sürdürdüğü Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’te, sevilen ve ilgi gören ‘Artık çekilmez Oldun Yarışması’nın 9’uncusu, coşkuyla gerçekleştirildi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’deki turizmin amiral gemisi niteliğinde olan Erciyes Kayak Merkezi, her hafta sonu bir etkinliğe ev sahipliği yaparken, bu sene 9’uncusu gerçekleştirilen ‘Artık çekilmez Oldun Yarışması’ da yine her zamanki gibi renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Her hafta sonu Erciyes’te farklı bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu farklı etkinliklerle hem insanları buraya çekmeye, buraya gelenleri de eğlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Katılımın yoğun olduğu ve eğlencenin zirveye ulaştığı yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman, “Bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Artık Çekilmez Oldun Yarışı’nın sonuna geldik. Hep beraber eğlendik. Çok keyifli ve neşeli dakikalar geçirdik. Biraz düştüler kalktılar, devam edemediler, yarışmayı bitiremediler, diskalifiye oldular ama çok keyifli bir yarış oldu bence. Bu yarışın kaybedeni yok. Eğlenmeye gelmiştik, hepimiz de eğlendik. Son finale kalan 6 misafirimize de eşleri ile birlikte hediyeler verdik” dedi.

“ERCİYES BİNLERCE KİŞİNİN UĞRAK NOKTASI OLDU”

Elcuman, Erciyes’in artık binlerce kişinin uğrak noktası olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

“Her hafta sonu Erciyes’te farklı bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu farklı etkinliklerle hem insanları buraya çekmeye, buraya gelenleri de eğlendirmeye çalışıyoruz. Gelecek hafta mesela büyükelçiler yarışımız var. Çok yakında kar motoru dünya şampiyonası düzenleyeceğiz. Erciyes binlerce kişinin uğrak noktası oldu.”

“YARIŞMACILARIMIZIN NEREDEYSE YARISI ŞEHİR DIŞINDAN”

‘Artık çekilmez Oldun Yarışması’nda büyük bir coşku yaşandığını ve insanların eğlendiğini paylaşan Elcuman, “Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Yarışmacılarımızın neredeyse yarısı şehir dışından gelen yarışmacılardı. Bu bizi çok sevindiriyor. Bu tür faaliyetler devam edecek” şeklinde konuştu.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Erciyes’te 9’uncusu gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören yarışmanın birincisi Murat Aktuğ-Güneş Aktuğ çifti olurken, ikincisi Hayrettin Nergiz-Sümeyye Nergiz ve üçüncüsü ise ⁠Ali Öztürk-Şerife Öztürk çiftleri oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.