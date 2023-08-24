ERÇED'den Erikli sahilinde sandayeli eylem

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği (ERÇED) yönetimi, üyelerine “Sandalyeni al da gel” çağrısı yaparak, sahillerdeki işgaller bitene kadar dernek toplantılarını sahilde yapacaklarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kısa adı ERÇED olan Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği üyeleri bu kez sandalyeleri ile sahilde basın açıklaması yaptı

“Sahilleri işgal edenler terk edinceye kadar, dernek toplantılarımızı sahilde yapıp, işgalcilere ve işgale izin verenlere karşı mücadeleye devam edeceğiz" diyen ERÇED Başkanı Süleyman Balcıoğulları, "Kuruluş amaçlarımızdan biri olan kıyılarımızın korunması ve savunulması konusunda sizlerle birlikte ne kadar mücadele etsek de yerel yönetimlerin desteğini göremediğimiz için sahillerimizdeki işgal gün be gün artmaktadır. Her önüne gelen ‘sözde işletmeci’ kıyı kanuna açıkça muhalefet etmekte, halka karşı zorbalık yapıp ve hatta zaman zaman güç kullanarak anayasal haklarımıza saldırmaktadır. Son yapmış olduğumuz sahile havlu bırakma eyleminde işgalciler belediyeye ödeme yaptıklarını iddia etmiş belediyeden konuya dair herhangi bir yalanlama yayınlanmamıştır. Aynı belediye inşaat yasağına rağmen bu işletmelerin sahile iş makinesi sokması ya da çalışma yapmasına da göz yummaya devam etmektedir" diye konuştu.

Jandarmanın kolluk kuvveti olarak görevini yerine getirdiğini, diğer kolluk kuvveti olan zabıta ve konunun ana muhatabı olan belediyenin ise görev ve sorumluluklarından kaçmakta olduğunu öne süren Balcıoğulları, "Kıyı kanunda açıkça belirtildiği üzere ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.’ Bugün gelinen noktada açıkça hiçbir kamu yararı olmadığı halde bu kiralamalar sonlandırılmıyor ve halkın kıyı kullanım hakkı gasp ediliyorsa biz de ofisimizi korumak için kurulduğumuz kumsalımıza açıyoruz. Son işgalci sahilimizi terk edene kadar da eylemlerimizi sürdürmeye kararlıyız. Halkımızın da desteği ile bu talancı zihniyeti sahillerimizde barındırmayacağız" dedi.