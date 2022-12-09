Erasmus+ projesinin Türkiye’deki sektör temsilcisi Sütaş oldu

Sütaş, Erasmus+ “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Avrupa Mükemmelliği Projesi”nin Türkiye’deki sektör temsilcisi oldu. İSTANBUL (İGFA) - Beslenme ve toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olan süt ve süt ürünleri, Avrupa Birliği’nin (AB) mesleki mükemmeliyet merkezi odaklı Erasmus+ eğitim programında, odaklanılacak 13 alandan biri olarak değerlendiriliyor.

AB’nin öğrenim, eğitim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+ kapsamında “Mesleki Mükemmellik Merkezleri” için 2021 yılında yapılan teklif çağrısının ardından “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Avrupa Mükemmelliği”, önerilen projeler arasından seçildi ve Sütaş, Türkiye’deki sektör temsilcisi oldu.

Projenin Türkiye ayağında Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Mesleki Mükemmeliyet Merkezi’nin oluşturulması, nitelikli Ar-Ge personeli sayısının artırılması, sektördeki iş gücünün bilgi ve becerilerinin AB düzeyine yükseltilmesi amaçlanıyor. Ayrıca mevcut iş gücünün ve geleceğin profesyonellerinin yetişmesi için yaşam boyu mesleki eğitim ve iş temelli öğrenme modelleri kapsamında etkin ve sürdürülebilir programların geliştirilmesi hedefleniyor.

AB SÜT ENDÜSTRİSİ ÖĞRENME BİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLECEK

Danimarka merkezli AB Süt Endüstrisi Öğrenme Birliği (AEDIL) koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Avrupa Mükemmelliği Projesi”nin üyeleri arasında Türkiye, Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya, Romanya ve Sırbistan bulunuyor. Söz konusu 9 ülkeden üniversiteler, birlikler ve şirketlerin de yer aldığı 48 ortak kurum ve kuruluşu buluşturan bu dev projenin Türkiye’deki partnerleri arasında; Sütaş’ın yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) de yer alıyor.

“TÜRKİYE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ MESLEKİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ” KURULACAK

Toplam 4 milyon Euro’luk bütçeye sahip olan AB Erasmus+ KA-3 Projesi kapsamında, 9 ülkede 9 mesleki mükemmeliyet merkezinin temelinin atılması planlanıyor. Bu çerçevede Türkiye’de de bir Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Mesleki Mükemmeliyet Merkezi oluşturulurken bu merkezin liderliğini, Bursa Uludağ Üniversitesi yürütecek. Merkezde sektör temsilcisi olarak Sütaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak ise SET-BİR yer alacak. Müdürlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Metin Güldaş’ın üstleneceği merkezin yürütme kurulunda ise Sütaş Ar-Ge Koordinatörü Özlem Kaner ile SET-BİR Genel Sekreteri Elif Yücel görev yapacak.