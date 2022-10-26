Erasmus+ projesi kapsamında 5 ülke Kocaeli Körfez'de buluştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus+ Projesi Türkiye hareketliliğine ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklarından olduğu "Let's make our world cool again " (Haydi dünyamızı soğutalım) isimli Erasmus+ Projesinin Türkiye haraketliliği için 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğini yaptı.

5 ülke (Romanya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye) öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla 5 gün süren etkinliklerde sunumlar, atölye çalışmaları, eğitim gezileri yapıldı.

Etkinliğin son günü Körfez Belediye Meclisi Salonu’nda yapılan kapanış seminerinde Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Okul Müdürü Meral Şahin Günkut; “Türkiye hareketliliği boyunca yapılan tüm faaliyetleri etkili ve öğretici bulan misafirler, ülkelerine dönerken zengin Türk kültürünü tanımaktan ve gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Buda bizleri çok memnun etti. Organizasyonun yapılmasına katkı sağlayan okul idaresine, öğretmen arkadaşlarımıza ve proje ekibindeki sevgili öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.