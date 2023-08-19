EPDK'dan gaz dağıtımı ve tüketicileri korumaya yönelik tedbirler

Doğal gaz dağıtımında hizmet kalitesini arttırma ve tüketicileri korumak amacıyla hazırlanan tedbirler yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan 'Doğal gaz dağıtımı lisanslarına ilişkin tedbirler' yönetmeliğine göre, EPDK, doğal gazın kaliteli, sürekli ucuz ve rekabete dayalı esaslar çerçevesinde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumlarda önceden tedbir alabilecek.

Tüketicilerin Korunması ve Hizmetin Aksamaması İçin Tedbir Alınmasını Zorunlu Kılabilecek Haller ve Alınacak Tedbirlerin de açıkça belirlendiği yönetmelikte, tedbir alınmasını zorunlu kılabilecek haller şöyle sıralandı:

a) Dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi.

b) Dağıtım şirketinin ilgili mevzuat ihlallerinin, dağıtım faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edilemeyecek düzeyde aksatması.

c) Dağıtım şirketinin ilgili mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi.

ç) Dağıtım şirketinin faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi.

d) Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi.

Ayrıca yeni yönetmeliğe göre dağıtım faaliyetinin, niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde EPDK, dağıtım yapan şirketlerin yönetimlerini değiştirebilecek. Bu durumlarda en kısa sürede yeni lisans sahibi belirlenecek.

Söz konusu tedbirlere yönelik yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.