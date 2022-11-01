Envantere giren 'Super Mushsak'lar Yalova'ya indi!

Pakistan Aeronautical Complex (PAC) tarafından üretilen Super Mushshak tipi eğitim uçağının üçü Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Başlangıç Eğitim Uçağı Projesi kapsamında Pakistan Aeronautical Complex (PAC) tarafından üretilen üç adet Super Mushshak uçağının kabul faaliyetleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üretilen uçakların Yalova Hava Meydan Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1587061821223182337