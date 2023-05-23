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Enkazdan çıkan 78 çocuk 'Aile' korumasında
GÜNDEM 23.05.2023, 18:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından refakatçisiz çıkarılan bin 914 çocuktan bin 836’sının ailelerine teslim edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enkaz altından refakatçisiz çıkarılan bin 914 çocuktan bin 836’sının ailelerine teslim edildiğini belirtti.
10 çocuğun hastanelerde tedavisinin sürdüğünü, 12 çocuğun hastanelerde hayatını kaybettiğini, 56 çocuğun da bakanlık tarafından bakım kuruluşlarına gönderildiğini aktaran bakanlık, kimliği tespit edilmeyen iki çocuk kaldığını açıkladı.
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