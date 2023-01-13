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'Engelsiz Konya' hayatı kolaylaştırıyor

GÜNDEM 13.01.2023, 17:38
'Engelsiz Konya' hayatı kolaylaştırıyor

Akıllı Şehir uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılımı sağlamak için “Engelsiz Konya Mobil Uygulamasını” hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek “Engelsiz Konya Mobil Uygulamasını” başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da ürettikleri hizmetleri, tüm kesimleri göz önünde bulundurarak tasarlamaya ve her bir vatandaşa “Akıllı Şehir Konya”da yaşamanın ayrıcalığını fark ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Akıllı şehircilikte Türkiye’ye örnek uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek Engelsiz Konya Mobil Uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızda bulunan tüm dezavantajlı grupların daha rahat hareket kabiliyeti kazanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizde yer alan engelli derneklerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladığımız yeni uygulamamız da buna hizmet etmek için tasarlandı. Geçtiğimiz yıl Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülleri yarışmasında ödüle layık görülen mobil uygulamamızın ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’ndan elinden almıştık. Amacımız sevgi ve merhamet şehri Konya’mızda tüm dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak. Bu tür örnek çalışmalarımız artarak devam edecek inşallah. Engelli kardeşlerimiz için hayırlı olsun.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Konya Mobil Uygulaması, tüm dezavantajlı kesimler için farklı hizmetler sunarken özellikle görme engellilere yönelik oluşturulan özel ekran tasarımlarıyla öne çıkıyor.

SESLİ KOMUTLARLA ULAŞIMDA DA ENGELSİZ OLACAKLAR

Toplu ulaşım hizmetleri başta olmak üzere; eğitim, istihdam, özel etkinlik, kulüp faaliyetleri, engelli erişilebilir tesisler, engellilere özel hizmetler, sesli kitap, kıble tayini ve sosyal medya hizmetlerini sunan Engelsiz Konya Mobil Uygulaması, ayrıca engellilerin talep, öneri ve şikâyetlerini de özel olarak tasarlanan portal üzerinden tüm kurumlara kolayca iletebilmelerini sağlıyor.

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