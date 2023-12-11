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Engelli emekliliği mi malulen emeklilik mi?

GÜNDEM 11.12.2023, 17:02
Engelli emekliliği mi malulen emeklilik mi?

Engelli emekliliğine mi başvurmalıyım yoksa malulen emekli mi olmalıyım? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, en çok sorulan ve en çok karıştırılan iki emeklilik türü hakkında bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) -  Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, en çok sorulan ve en çok karıştırılan iki emeklilik türünü açıkladı.

10 YIL VE 1800 PRİM GÜNÜ GEREKLİ

Engelli emekliliği, doğuştan gelen bir rahatsızlığınızın olması demek. İlk sigortalı olduğunuz tarihten önce oluşmuş bir rahatsızlıkla alakalı olduğunu belirten Elmen, "Malulen emeklilik ise, ilk işe girdiğiniz tarihten sonra oluşmuş bir rahatsızlıkla ilgilidir. Malulen emeklilik için en az 10 yıl hizmet sürenizin olması gerekiyor. İlk işe girdiğiniz tarihten sonra 10 yıl geçmesi gerekiyor. Prim ödenmese bile 10 yıl geçmiş olması gerekiyor ve en az bin 800 prim günü gerekli.  Bu ikisine de sahipseniz bir heyete girerek, tabi ki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yönlendireceği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak rapor oranında, yani özel hastaneden olmayacak, alınan oran yüzde 60 ve üzeri ise diğer iki şartımız da oluşuyorsa malulen emekli olabiliyoruz" diye konuştu.

İŞTEN AYRILMANIZ GEREK AMA AYRILAMIYORSANIZ...

Malulen emekliliğe başvurmanız için normal emeklilikte olduğu gibi işten ayrılmak gerektiğini ifade eden Melis Elmen, eğer işten ayrılamıyorsanız, maluliyet oranınızı öğrenmek istiyorsanız; Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidip Maluliyet Tespiti adı altında bir hizmet talep edlebileceğini söyledi. 

ORAN DÜŞÜK ÇIKARSA ENGELLİ EMEKLİLİĞİNE BAŞVURUN

Malulen emeklilik oranları hastalığa göre değişmekte ama en son kararı Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu'nun verdiğine dikkati çeken Elmen, "Örneğin organ nakli, böbrek yetmezliği, ilik nakli, kanser hatta uyku apnesi bile hastalık adı altında yer alır ama bunlarla ilgili orana heyet karar verir. Raporunuz daha sonra Ankara sağlık heyetine gider, buradan da onaylandığı zaman geçerli olur. Yasada hastalık isimlerinin yazması ille de yüzde 60 alacağınız anlamına gelmiyor. Raporunuz yüzde 60 değil yüzde 50 çıktıysa; malulen emekliliğinizden red aldığınız için işi engelli emekliliğine dönüştürüyorsunuz. Engelli emekliliğinin de yüzde 40 ve üzeri bir rapora ihtiyacı var. Yüzde 40 ile yüzde 59 arası bir rapor almanız gerekiyor. Bu raporun oranına göre ve işe giriş tarihinize göre, prim günleri ve hizmet yılları değişmekte. Yani malulen emeklilikten en çok ayrılan kısmı hizmet yılının ve prim gününün daha yüksek olması. Yani minimum 15 yıl 3 bin 600 günden başlar, 4 bin 800 günlere 20, 22 hizmet yılına kadar çıkar" diye konuştu.

Elmen, oranın daha düşük, prim günü daha düşük olduğu için önce malulen emekliliğin denenmesini tavsiye etti. Ancak engelli raporu alabileceğinize eminseniz ve gününüz tamamsa o zaman engelli emekliliğe başvurulabileceğin sözlerine ekledi.

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