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Enez’de kaçak kazıya 6 gözaltı!
GÜNDEM 25.12.2023, 18:31
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlardan biri, Enez ilçesinde kaçak kazı yapan şüphelilerin suçüstü yakalanmasıyla sonuçlandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Enez ilçesinde kaçak kazı yapan (6) şüpheli şahıs ve kazı esnasında kullandıkları (2) araç, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Kazı esnasında kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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