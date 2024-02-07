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Enez'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
GÜNDEM 07.02.2024, 15:58
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Yenice köyünde yaptıkları uygulamada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Şüpheli bir şahsın üst aramasında bulunan ruhsatsız av tüfeği, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahsa ilgili mevzuat gereğince idari işlem uygulandı.
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