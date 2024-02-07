Enez'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Yenice köyünde yaptıkları uygulamada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Şüpheli bir şahsın üst aramasında bulunan ruhsatsız av tüfeği, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahsa ilgili mevzuat gereğince idari işlem uygulandı.