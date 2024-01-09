Son Dakika

Enez'de lisede siyasi parti toplantısı! Tepkiler büyüyor!

GÜNDEM 09.01.2024, 09:42
Enez'de lisede siyasi parti toplantısı! Tepkiler büyüyor!

Enez Lisesi’nde yapılan AK Parti'nin toplantısı’na ilçeden tepkiler yükseliyor. CHP İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç ve Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği eski Başkanı Ulaş Yurdakul, konuya tepki gösterek, "Okullar siyasi partinin toplantı odası mı, seçim bürosu mu" diye sordular.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Enez İlçe Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Daraltılmış Danışma Kurulu Toplantısı’nın Enez Çok programlı Anadolu Lisesi’nde yapılmasına ilçeden tepkiler yükseliyor.

CHP Enez İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Enez Lisesi'nin AK Parti teşkilatının toplantı odası mı, seçim bürosu mu" diye sorarak suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kılıç paylaşımında, düğün salonu, belediye halk toplantısı gibi Enez'de salon olmasına rağmen, lisenin içerisinde toplantı yapılmasını eleştirerek,  "Eğitim yuvası olan okullarımız hiçbir partinin toplantı yapacağı, bayraklarıyla süsleyeceği alanlar haline getirilemez Bu işin sorumlusu kim? Kim izin verdi? İlçe ve İl milli eğitim müdürlerinin, Sayın Valimizin ve kaymakamımızın haberi var mı" sorularını yöneltti.

ULAŞ DEMİRAY’DAN DA TEPKİ

Ayrıca Kılıç’ın bu tepkisinin yanı sıra Kartopu Enez Gönüllüleri eski başkanı Ulaş Demiray da açıklama yaparak tepki gösterdi.

Demiray,  AK Parti Enez  İlçe Başkanlığı’nın Danışma Kurulu'nun Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapıldığını ve toplantıya AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın da katıldığı toplantının örgün bir eğitim kurumuna ait salonda yapılmasının yersiz olduğunu kaydetti.

AK Parti bayrakları ile süslenen salonda bir partinin siyasi bir toplantı yapmasının bir sorumsuzluk ve vurdum duymazlık olduğunu belirten Demiray, “Ülkemizin 150 yıllık Demokrasi serüveninde edinilen deneyimler sonucunda camiye, kışlaya ve okula siyasetin girmemesi gerektiği bilinse de, AKP döneminde FETÖ ile kışlaya, şimdilerde camiye ve nihayet dün de izlediğimiz gibi okula da siyaset girmiştir. Geçen yıl yine siyasi mülahazalarla okulun el konulan mutfağı ile Çok Programlı Lisesi’nin aşçılık programı işlevsiz hale getirilmiş ve bu mutfak da okul yönetiminden alınarak populist bir anlayışla seçim propagandasına alet edilmiştir.”dedi.

AK Parti'nin okullardan, dini mekanlardan elini çekmesi gerektiğini belirten Ulaş Demiray “22 yıldır iktidarda olan bir parti Enez’e, içinde bir kütüphanesi bir çok amaçlı bir toplantı salonun da olacağı bir Kültür Evi kazandıramamıştır. Bu 2 dönemdir Edirne Milletvekili olan Fatma hanımın da büyük ayıbıdır. İlgisizlikten Kadük olan Enez Liman Projesi gibi Vali Canalp zamanında hazırlanan bir Kültür Evi Projesi’nden sanırım Sayın Aksal’ın haberi bile yoktur. Aksal geçen dönemde, Enez’e tek bir çivi çakmamıştır. Bu döneminde de Enez Fatma Aksal için bir teferruattır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 18 47
2. Galatasaray 18 47
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 18 29
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 18 24
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 18 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 18 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5