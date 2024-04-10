Son Dakika
Enez'de kaçakçılık operasyonunda silah ele geçirildi
GÜNDEM 10.04.2024, 09:24
Edirne'nin Enez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda silah ele geçirildi
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Enez İlçesi Hasköy köyünde ekipler tarafından yapılan uygulamada, şüpheli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Aramada, bir adet tabanca ve bir adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|31
|49
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|31
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|28
|40
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|28
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
|12. Bournemouth
|30
|41
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|15
|20. Almeria
|30
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü