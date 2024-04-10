Enez'de kaçakçılık operasyonunda silah ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda silah ele geçirildi

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Enez İlçesi Hasköy köyünde ekipler tarafından yapılan uygulamada, şüpheli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Aramada, bir adet tabanca ve bir adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.