Enez'de kaçakçılık operasyonu

Edirne'nin Enez ilçesinde 14 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve silah ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Enez'de devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üst aramasında, 14 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet şarjör ve 2 adet kesici delici alet (bıçak) ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarına karşı vatandaşları da uyardı. Vatandaşların, kaçakçılık olaylarının önlenmesine katkıda bulunmak için şüpheli gördükleri kişileri ve araçları jandarmaya bildirmeleri istendi.