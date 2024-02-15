Enez'de kaçakçılık operasyonu

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyondan kaçakçılık yapan bir şahıs tabanca ve şarjör ile birlikte birlikte yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Enez'e bağlı Yenice Köyü'nde düzenlediği operasyonda kaçakçılık yapan bir şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri, uygulama esnasında şüpheli bir şahsı durdurarak üst araması yaptı.

Aramada, şüphelinin üzerinde 1 adet tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.