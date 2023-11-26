Enez'de kaçak kazıya 2 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, Enez'e bağlı Yeniköy'deki bir alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye giden ekipler, kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheli şahısların üzerinde ve kazı yapılan alanda yapılan aramalarda, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet manivela, 2 adet murç ve 1 adet çekiç ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.