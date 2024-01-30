Enez'de jandarmadan dolandırıcılık bilgilendirmesi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık ve saadet zinciri sistemi dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Enez ilçesine bağlı Hisarlı ve Şehitler köylerinde düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, jandarma ekipleri vatandaşlara hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık, saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte, dolandırıcılık suçunun tanımı, çeşitleri, dolandırıcıların yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı. Vatandaşlara, telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.